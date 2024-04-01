Konyaaltı, Muratpaşa Belediye Başkanı belli oldu! 31 Mart 2024 Konyaaltı, Muratpaşa Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları
Seçim heyecanı sürerken Konyaaltı, Muratpaşa Yerel Seçim sonuçları belli olmaya başladı. Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il ilçe ilçe seçim sonuçları duyuruluyor. Peki Konyaaltı, Muratpaşa Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı? İşte Antalya Konyaaltı, Muratpaşa Yerel Seçim Sonuçları
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Türkiye’de yaklaşık 61 milyon vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler Antalya’nın Konyaaltı, Muratpaşa yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile Konyaaltı, Muratpaşa Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları
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CEM KOTAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 53,64 oy oranı ile CHP'nin adayı Cem Kotan,
Muratpaşa ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 62,40 oy oranı ile CHP'nin adayı Ümit Uysal oldu.
Antalya’da açılan sandık sayısı yüzde 99.9'a ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, tüm belediye başkanları resmileşmiş olacak.
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KONYAALTI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.
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SEÇİM YASAĞI BU GECE BİTİYOR!
Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitti; aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona eriyor.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.