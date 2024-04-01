YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.