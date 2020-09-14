Konya'ya şehit ateşi düştü

AA

Memleketi Konya'nın Yunak ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaşan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.İlçeye bağlı Kuzören Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Yunak Kaymakam Vekili Osman Sak, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ve askeri yetkililer acı haberi baba Salih Aktay ile anne Nevruz Aktay'a verdi.Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.Yaklaşık bir yıl önce evlendiği ve 20 günlük bir bebeğinin olduğu belirtilen şehit Aktay'ın naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugayında saat 23.30'da düzenlenecek törenle Konya'ya uğurlanacak.