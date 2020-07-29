Konya ve Kırklareli'nde bazı alanlar "Nitelikli doğal koruma alanı" ilan edildi

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Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Konya'nın Meram ilçesindeki Meram Bağları "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Apullu Şeker Fabrikası doğal sit alanı ise kısmen "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve kısmen "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.