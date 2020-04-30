Konya ve Karaman'da Kovid-19 tedbirli "1 Mayıs" kutlaması

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da, sendika şubesi önünde düzenlenen kutlamaya ellerinde bayraklarla gelen katılımcıların, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske taktıkları görüldü.
Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Türkiye'nin bütün emekçileriyle bu bayramda da birlikte olduklarını söyledi.
Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi yine işçi ve emekçinin hakkını yüksek sesle haykırmak için toplandıklarını ifade eden Sır, "Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz." diye konuştu.
Bu zor süreçte fedakarca çalışan başta sağlık, gıda, banka, basın, taşıma ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçilere teşekkür eden Sır, şunları kaydetti:
"Hak-İş olarak bu 1 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini, taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini, mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyor, ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine 'hayır' diyoruz. Zor günler geçtikten sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek."
Düzenlenen kutlama programına, Öz Büro İş-Sen Sendikası Başkanı Ömer Gürcan, Öz Güven-Sen Şube Başkanı Ramazan Çakar, Öz Orman-İş Şube Başkanı Ayhan Coşkun, Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Süleyman Candanoğlu ve Öz Taşıma-İş Şube Başkanı Sadullah İnce de katıldı.
- Karaman
Karaman'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törende, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyelerince, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Sendikanın Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı imkanlar dahilinde sosyal mesafe kurallarına uyarak kutladıklarını söyledi.
Bu zor günler geçtikten sonra 1 Mayıs'ı yine meydanlarda kalabalıklarla kutlayacaklarını aktaran Bayrakçı, şöyle konuştu:
"Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara, 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz."
,Savaş Güler
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!