Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla bütün illere gönderdiği genelge kapsamında, geniş kapsamlı koronavirüs denetimleri sürüyor.

Emrah Doğru’nun haberine göre, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Alaaddin Tepesi civarında görevliler tarafından yapılan araç denetimlerine katılarak otobüs, dolmuş ve taksilerde yolcuları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İş yerleri denetimlerine katılan Özkan ve Altay, vatandaşlardan virüsün yayılmasını önlemek için çok daha hassas olmaları ve kurallara uymalarını istedi.

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