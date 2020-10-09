Konya termal turizmde de iddialı olmak istiyor

İnanç turizminden sonra sağlık turizminde de söz sahibi olmak isteyen Konya'da hizmet vermeye başlayan Karatay Termal Tatil Köyü'nün, bölgeyi şifa dağıtan bir merkez haline getirmesi hedefleniyor.
İsmil Mahallesi'nde 110 bin metrekare alanda, 7 bloktan oluşan 112 villa konseptiyle konforlu bir dinlenme imkanı sunan tatil köyünde, pandemi kurallarına da hassasiyetle uyuluyor.
"Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" ile hizmet veren tatil köyünde, şifa bulmak için gelenlerin ateş ölçümleri ve oda temizlikleri titizlikle yapılıyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, termal suyun mineralizasyon bakımından 3 bin 100 seviyesinde olduğunu söyledi.
Kılca, İstanbul Teknik Üniversitesinin analizlerine göre termal suyun şifa kaynağı olduğuna değinerek, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, ağrılara ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğini ifade etti.
Konya'ya yeni bir cazibe merkezi kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten Kılca, şunları kaydetti:
"Karatay Termal Tatil Köyü'müzün, bölgenin sağlık turizmine yönelik önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum. Tesislerimizde bay ve bayanlar için ayrı ayrı havuzlarımız, spor sahaları, oyun parkları, kafeteryası ve market gibi birçok sosyal alanlarıyla adeta bir yaşam merkezi inşa ettik. Konya'mız, sağlık turizminde artık çok daha iddialı. Tüm Türkiye'yi, bütün vatandaşlarımızı şifa bulmak için Konya'ya, Karatay Termal Tatil Köyü'müze bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!