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Konya Tarım Fuarı, koronavirüs önlemleri kapsamında 2-6 Haziran tarihlerine ertelendi.

Zafer Samancı'nın haberine göre her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı ve açık ve kapalı alandan oluşan 96 bin metrekarelik alanda ürünlerini sergilediği Konya Tarım Fuarı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.