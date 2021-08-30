Konya Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda 35 kaya mezarı bulundu

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşılıyor.
Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran ve tarihi kaynaklarda "Gevele Dağı" olarak da isimlendirilen yerde, bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gülleler ile saray ve hamam yapıları, gizli geçitler, çok sayıda seramik parça ve savaş materyalleri bulundu.
Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, AA muhabirine, dağın doğu ve batı yamaçlarında çalıştıklarını söyledi.
Bölgede önceki kazılarda Roma dönemine ait kaya mezarlarına rastlandığını aktaran Çaycı, Takkeli Dağ'ın eteklerinde Roma eserlerinin görüldüğünü aktardı.
- Kaya mezarları 3-4'üncü yüzyıl dönemi
Elde edilen bulguların, bölgenin tarih boyunca ne kadar yoğun şekilde ilgi gördüğünün göstergesi olduğuna işaret eden Çaycı, şöyle konuştu:
"Daha önce tespit ettiklerimizle kaya mezarı sayısı 35'e çıktı. Bu da şunu gösteriyor; kalenin etekleri nekropol alanı. Kaya mezarları olan bir yapı ortaya çıktı. Şu anda yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Kaya mezarları 3-4'üncü yüzyıl dönemi. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde karşılaştığımız doğal kayalara oyulmuş, tek veya çift odalı örneklerine rastladık. Bu yönüyle Kilistra ve çevresini dışında tutarsak Konya'da bu tarzda çok rastlanan bir durum değil."
Çaycı, kale eteklerindeki bu alanın bölgeye zenginlik kattığına işaret ederek, "Nekropol alanı bulunmuş olması burada büyük bir zenginlik. Bu, kaleye de bir zenginlik katıyor. Buluntular daha çok bu döneme aitti. Şimdi de 3 ile 4'üncü yüzyıla ve daha erken tarihe giden buluntular var. Bu da alanın zenginliğe işarettir." diye konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, kazının Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve NEÜ iş birliğinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
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