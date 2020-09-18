Konya Tabip Odasından Türk Tabipleri Birliği açıklaması:

Çetin, Konya Tabip Odasında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çok zorlu ve çetin bir mücadelenin yürütüldüğünü söyledi.
Pandeminin ilk üç ayında, bilimin önderliğinde vatandaş ve devlet iş birliği ile önemli başarı elde edildiğini anımsatan Çetin, o süreçte salgının geçici olarak kontrol altına alındığını dile getirdi.
Salgının ilk dönemlerinde gelişmiş ülkelerdeki kaos ortamının Türkiye'de görülmediğine işaret eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk darbeyi atlatabilmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamıştık. Ancak kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde vatandaşlarımız, kamu-özel tüm kurumlarımız, pandemi tehlikesinin geçtiğini düşünmüş, tedbirler uygun şekilde yerine getirilmemiş, bu sebeple günümüzde hastalık yeniden artış eğilimine girmiştir. Normalleşme sürecinde yaşanan acelecilik ve sonrasında yapılan hatalarla maalesef bugünlere geldik. Açıklanan rakamların aslında birer can olduğunu, ölenlerin, birilerin en değerlisi olduğunu, yakınlarımızı kaybettikçe daha iyi anlıyoruz."
- "Türk Tabipleri Birliğinin söylemlerini doğru bulmuyoruz"
Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türk Tabipleri Birliğine (TTB) yönelik açıklamalarına ilişkin sorusuna Çetin, "Pandemi döneminde sağlık ordusu olarak ciddi mücadele veriyoruz. Bu mücadelede sağlık çalışanlarının siyasi polemiğin içerisine çekilmesini arzu etmiyoruz. Türk Tabipleri Birliğinin söylemlerini de doğru bulmadığımızı açıkladık." yanıtını verdi.
- "Biz bizeyiz" mantığı vaka sayısını artırıyor
Çetin, İç Anadolu Bölgesi'ndeki vaka sayılarının artışıyla ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:
"Bu konuda arkadaşlarla çok düşündük. Konya, içine kapalı bir toplum. Aile iş birliği, gidip-gelme çok fazla. Kendimizi izole edemedik. Yasaklara uyduk ama annemizi ve kardeşlerimizi ziyaret etmekten geri duramadık. Sanıyorum buna bağlı. Orta Anadolu'nun bir özelliği bu. Ankara, Konya ve Karaman şu an vaka sayısında ön planda. 'Biz bizeyiz' mantığı bu yanlışa sürükledi."
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