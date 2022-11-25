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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da sokak köpeklerinin başına kürek ve sopayla vurarak öldüren kişilere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden alındı. Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 görevli Murat B. ile Sefa C., "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz" ifadelerini kullandı

Giriş: 25.11.2022 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Konya son dakika | Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! 2 şüpheli adliyeye sevk edildi! - Öne çıkan gündem haberleri - Konya barınak
HABERTURK.COM / DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'daki görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere şen verdi: Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz..

SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YAPILACAK"

Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA"

"Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. Maddesine göre disiplin soruşturması sürecinde soruşturmanın selameti açısından ilgili şube müdürü hakkında "Görevden Uzaklaştırma Tedbiri" uygulanması ayrıca olaya karışan işçiler hakkında iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunu olurlarına arz ederim" denildi.

İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ

Öte yandan olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.'nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.

VALİLİK: CANLILARA YAPILAN HER TÜRLÜ EZİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili Konya Valiliği'nden ise "24.11.2022 günü Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz.

"KONU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Konu, adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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