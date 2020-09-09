Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki:

Platforma üye 185 kuruluş adına yapılan yazılı açıklamada, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip liseleri mezunlarına yönelik, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.
Bu ifadelerinden dolayı Mütercimler'e hak ettiği cezanın gerektiği şekilde verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mütercimler, yüzyıllık bir eğitim kurumunu ve onun milyonlarca müntesibini alçakça bir iftirayla aşağılamaya çalıştı. Her şeyden önce 'Kem söz sahibine aittir' diyor ve sözün sahibi şahsı, bu fütursuzluğundan dolayı şiddetle kınıyoruz. İmam hatip liseleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim-öğretim faaliyetini yapan tüm kurumlar gibi kanuni dayanağı olan, formel ve yasal okullardır. Ne Erol Mütercimler denilen şahsın ne de bir başkasının, 'kim olduğu bile belli olmayan, ne idüğü belirsiz tipler'in cürümleri üzerinden bu okulları ve dini eğitimi karalamaya hakkı da haddi de yoktur. Ellerine imkan geçtiğinde bu ülkenin Müslüman halkına ve dindar gençliğine hangi zulümleri yapacakları ve hangi iftiralarla, hangi tezgahları kuracakları bu sözlerle açığa çıkan bu tiplerin cezasını vermek hukukun görevidir. Fakat bu faşist kafaların açtığı hasarı onarmak da oldukça zor ve zaman alıcıdır."
- "Özür bile dilemeyecek kadar inatçı tutum sergilemesini şaşkınlıkla karşılıyoruz"
Açıklamada, Mütercimler'in söylediği sözlerle halkı alenen kin ve düşmanlığa sevk ettiği, bu nedenle kendisi hakkında soruşturma açılması ve hak ettiği cezanın gerektiği şekilde verilmesi gerektiği bildirildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Halk TV'de yaptığı programda, 'Merdi kıpti şecaat arz ederken, sirkatin söyler' kabilinden yanlış anlaşıldığını söylediği ifadeler ise iftira ettiği kitleyi daha bir çileden çıkarmış ve olayı karmaşık hale getirmiştir. Milyonlarca insana en müptezel iftiraları atabilen bu şahsın, nereden güç aldığını merak ediyor, özür bile dilemeyecek kadar inatçı tutum sergilemesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, platformumuza üye 185 üye kuruluşumuz adına Erol Mütercimler isimli şahsı en şiddetli bir biçimde kınıyor, iftirasını kendisine iade ediyor, devletin resmi okullarından mezun olmuş, toplumun saygın kişilerine yaptığı bu iftiradan dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz."
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