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Konya Genel Seçim Sonuçları 2023: Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Konya Seçim Sonuçları 2023: Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Türkiye genel seçimleri için artık sadece günler kaldı. 60 milyondan fazla vatandaşımızın oy kullanacağı seçimde Cumhurbaşkanı Adayları, alfabetik sıraya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak yarışacak. Merakla beklenen seçimde son duruma ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz.. İşte, Konya'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 00:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık 1 haftadan kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayların ve partilerin oy oranları büyük merak konusu. İşte, Konya'da son duruma ilişkn detaylar...

  • KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Konya Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Konya Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Konya Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KONYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KONYA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Konya Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 KONYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KONYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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