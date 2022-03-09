Konya Ovası yine o sorunla karşı karşıya!

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle 2020-2021 sezonunda buğday ve arpa hasadında, 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. Bu ekim sezonunda bölgeye beklenenin üzerinde yağış düştü.
Yüksek yağış miktarı, bu kez başka sorunu gündeme getirdi. Dağlık alanlarda ve ovalarda eriyen kar nedeniyle tarlalar, suyla doldu. Kadınhanı ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi´nde buğday ve arpa ekili alanlar, sular altında kaldı.
'KANAL AÇILIP, TAHLİYE YAPILMASI GEREKİYOR'
Söğütözü Mahallesi muhtarı Mehmet Erçiftçi, suyla dolan tarlalardaki ekinlerin zarar gördüğünü belirterek, "Tarlalar, karların erimesi ve yağmur yağışıyla sular altında kaldı. Bulunduğumuz bölgede su altında kalan arazi yaklaşık 100 dönüm.
Buna benzer çoğu bölgede su altında kalan arazi var. Bunun sonucunda da ekinlerimiz ölüyor. Buraya bir kanal açılarak suların gölette toplanması gerekiyor. Çiftçilerimizin de zararı büyük. Belediye ilgileniyor ama buraya bir kanal açılıp, gelen suların tahliyesinin yapılması gerekiyor" dedi.
'HER YIL BURADA BİRİKİYOR, ÜRÜNLER BOŞA GİDİYOR'
Bölge çiftçilerinden Mehmet Koçak ise, "Çok kar yağdığı zamanlarda dağlardan gelen sular, her yıl burada birikiyor. Bazen evleri de su basıyor. Her yıl böyle kar yağmıyor ama ekilen ürünler boşa gidiyor" diye konuştu.
'ÇİFTÇİLER MAĞDUR, EVLERE DE ZARAR VERİYOR'
Söğütözü Mahallesi'nden Fahri Can da "Karların erimesi, yoğun yağmurlardan sonra dağlardan gelen sular, tarlaları kaplıyor. Ürünleri su altında kalan çiftçiler mağdur oluyor. Köyümüzdeki birkaç eve de zararı dokunuyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
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