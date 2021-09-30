Konya Ovası'nda yağlık ayçiçeği verimiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor

AA

Türkiye'nin hububat ambarı Konya Ovası, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğiyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ova çiftçisinin son yıllarda daha fazla ilgi gösterdiği yağlık ayçiçeğinde Konya, üretimde Trakya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Geçen yıla göre ekiliş alanı yüzde 10 artan Konya Ovası'nda yağlık ayçiçeği hasadı tüm hızıyla sürüyor. Rekoltede ise geçen yıla göre yüzde 10 artış bekleniyor.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, ayçiçeğinde hasadın sürdüğünü söyledi.

Ayçiçeğinin geçen yıl fiyatıyla çiftçinin ilgisini çektiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Yağlık ayçiçeğinde bu yıl, olumlu bir sezonu geride bırakıyoruz. Konya'da 62 bin hektarlık alandaki üretim, bu yıl 70 bin hektara çıktı. Ülke genelinde de benzer bir durum söz konusu. 640 bin hektar alandaki üretim 700 bin hektara çıktı. Geçen yıl yağlık ayçiçeği üretiminde önde gelen ülkelerden Rusya ve Ukrayna'da rekoltede yaşanan sıkıntıdan dolayı ürün fiyatındaki artış üreticinin dikkatini çekti. Bunun da karşılığını üretici hasatta alıyor. Totalde 1 milyon 800 bin ton civarındaki ülke üretiminin 2 milyon tona çıkacağını tahmin ediyoruz. Konya'da 300 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da ülkedeki üretimin yüzde 15'ini karşılıyor."

Akbulut, üreticideki yüksek rekolte beklentisinin sevindirici olduğuna dikkati çekerek, "Sıvı yağın yüzde 84'ü ayçiçeğinden karşılanıyor. Posası, küspesi yem sanayisinde kullanılıyor. Ayçiçeği, yüzde 35 oranında proteiniyle hayvancılığın lokomotif yemlerinden birini teşkil ediyor." diye konuştu.

Konya'da ekiliş alanı az olmasına karşın birim alandan yüksek verim elde edildiğini dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Dekardan 400 kilogram ayçiçeği alabiliyoruz. Yüzde 44-46 yağ oranını da çok rahat tutturuyoruz. Trakya bölgesinde kıraç şartlarda üretim yapıldığı için dekarda verim 200-250 kilogram civarında. Konya, kalite ve verim açısından avantajlı bir bölge. Son 15 yıla bakıldığında üretim alanındaki farkı hızla azaltarak, Trakya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede bu konumunu koruyor. Önümüzdeki yıllarda bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ayçiçeği, mısır ve pancara göre daha az su tüketen bir bitki. Bundan dolayı ayçiçeğine destek miktarı artırılmalı. Suyun kullanımı açısından avantajlı bitkidir, üretimi de artacaktır."

- "Verimden memnunuz"

Sarayönü ilçesindeki çiftçilerden İbrahim Ocak da 250 dekar arazide ekili ürünün hasadını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Verimden çok memnunuz. En çok bu kazandırıyor. Ürünün fiyatı da rekolte de iyi oldu mu ayçiçeği çok bereketli geliyor. Bu yıl 250 dekar ektik ancak fazla ekseymişiz olacakmış. Seneye iki katını ekeceğiz." diye konuştu.

İlçede yaşayan Mustafa Turan ise kaliteli ürünün iyi fiyata satıldığına işaret ederek, "Çektiğin emeğin karşılığını kantar üzerinde peşin paranla alıyorsun. Önümüzdeki yıl biraz daha artıracağız." dedi.