25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Karacahisar Mahallesi'nde oturan ve çobanlık yapan bekar Hüseyin Ay, 1 yıldır keçileri otlattığı sırada, cep telefonu kamerasıyla hayvanları, doğayı ve kendini görüntülüyor.
DHA'nın haberine göre Ay, çektiği görüntüleri, video paylaşım sitesi YouTube'a yüklüyor. Gün geçtikçe YouTube'taki takipçi ve izlenme sayısı artan Ay, videolarını çeşitlendirmeyi sürdürdü. 1 yılın sonunda yaklaşık 110 bin takipçiye ulaşan Hüseyin Ay, çevresinde ve sosyal paylaşım sitesinde 'YouTuber çoban' olarak anılmaya başlandı.
İŞ BULMAK İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DAN KÖYÜNE DÖNDÜ
Köyde çobanlık yaparken iş bulmak için gittiği İstanbul'da 10 yıl kaldıktan sonra 2 yıl önce tekrar köyüne döndüğünü belirten Ay, ''10 yıl İstanbul'da ikamet ettim. Köyde 'evlenemezsin, bu işi yaparsan bekar kalırsın, kız bulamazsın' diye İstanbul'a gurbete gitmek zorunda kaldım. 10 yıl gurbette geçti ömrümüz. Orada zorluklar çektik. Olmayınca da sılamıza, köyümüze, babamın devam ettiği hayvancılığa geri dönüş yaptık. Şu an 2 yıldır babamla birlikte hayvancılık yapıyoruz" diye konuştu.
KEÇİ OTLATTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR
İstanbul'da İçerde ve Çukur dizilerinde figüranlık yaptığını belirten Ay, YouTube'a video çekmeye başladığı süreci şöyle anlattı:
"Benim YouTube içerik üretme gibi bir isteğim, hayalim vardı. Kendi işimizden, çobanlıktan, köy hayatından 1 yıldır videolar atmaya başladım. İlk sıralar kitlelere ulaşmak zor oldu. Sonra yaklaşık 3 ay önce ilerleme kaydettik şu an 110 bine yakın takipçimiz var. Onlara köy hayatını, hayvancılığı, doğayı, yaşadığımız ne varsa onlara aktarmaya çalışıyorum. Tabi insanlar, beni sevdi, doğallığımızı ve gerçekliğimizi sevdi. Birlikte günlük 15-20 dakika zaman geçiriyoruz. Onlarda biraz huzur buluyorlar. Yurt içinden ve yurt dışındaki takipçilerimde güzel yorum yapıyor. Bizde keyif alıyoruz bu işi yapmaktan. Hem çobanlık yapıyorum hem de YouTube içerik üretiyoruz. Her şeyimiz gerçek ve doğal. Senaryosuz, projesiz içerikler üretiyorum. Belki bu işi, bu hayatı, keçi nasıl doğum yapar, keçi nasıl otlar, keçi en çok neyi sever, hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlara da eğitici ve öğretici videolar olmuş oluyor. Daha büyük ve güzel kitlelere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."
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