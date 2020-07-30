Konya'nın yöresel tatlıları "sac arası ve höşmerim" sofraları süslüyor

Şerbetli tatlı sevenlerin favorisi olan sac arası ve Konya usulü höşmerim, pek çok restoranda yemek sonrası tercih edilirken, özellikle kadınların da evlerde en çok yaptığı tatlılar arasında gösteriliyor.
Kentin yöresel lezzetlerinden höşmerim, hem kullanılan malzeme hem de yapılış şekliyle Balıkesir'in höşmerim tatlısından kendini farklı kılıyor.
Konya'nın Akyokuş mevkisindeki Konya Büyükşehir Belediyesine ait Konya Mutfağı Tesisleri'nde çalışan tatlı ustası Mehmet Ali Zercü, AA muhabirine, sac arası ve höşmerimin yapılışındaki püf noktaları anlattı.
"Sac arasını özel kılan kaymaklı olması ve tereyağı ile kızartılmasıdır." diyen Zercü, tatlının, çok önceleri Bozkır ilçesindeki kadınların koyunları sağdıktan sonra sütün kaymağını çekip hemen akabinde yufkayı açarak iki sıcak sacın arasında pişirip, şerbetlemeleriyle ortaya çıkan bir tatlı türü olduğunu söyledi.
Hazırlanacak hamurun yufka haline gelmeden önce içine yoğurt, yumurta, sıvı yağ, az miktarda süt ve tuz katılarak "kulak memesi" kıvamında gelene kadar yoğurulduğunu kaydeden Zercü, tarifine şöyle devam etti:
"Yufka açıldıktan sonra içine, çekilmiş olan kaymak bırakılır. Kaymağın yuvarlak bir şekilde tepsiye dizilmesinin ardından üzerine tereyağ sürüldükten sonra tepsi fırına verilir. 250 derece ateşte 25 dakika kalır. Fırından çıktıktan sonra üzerine şerbet dökülerek servise hazır hale gelir. Şerbeti bir kilo suya, bir kilo şeker katılarak hazırlanır. Hafif bir tatlıdır."
Zercü, tatlının isteğe bağlı olarak içine ceviz ve badem eklenebileceğini ayrıca şeker hastaları için de üzerine şerbet yerine, pudra şekeri serpilerek de servis edilebileceğini anımsattı.
- Konyalıların çok sevdiği tatlı: Höşmerim
Zercü, kışın badem, yazın ise dondurma eşliğinde yenen höşmerim tatlısının sıvı kaymak, un, süt ve şekerden yapıldığını anlattı.
Lezzetiyle Konyalıların çok sevdiği tatlıların başında gelen höşmerimin yapımının kolay olduğunu aktaran Zercü, tarifi şu şekilde verdi:
"Yaklaşık 45 dakika un ve kaymağı karıştırıp, kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra kaynatılmış süt ve şekeri ilave ediyoruz. Tatlımız, 2 dakika beklettikten sonra servise hazır hale geliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!