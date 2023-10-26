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        Haberler Yaşam 'Konya'nın peribacaları' Kızlar Kayası

        'Konya'nın peribacaları' Kızlar Kayası

        Konya'nın Meram ilçesinde rüzgar ve su erozyonuyla zamanla şekillenen Kızlar Kayası, çevre düzenlemesiyle kent turizmine katkı sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:32
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          Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Dere Mahallesi'nde 24 bin metrekare alana yayılan Kızlar Kayası'nın 10 bin metrekaresinde çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapıldı. Gün batımından sonra da gezilebilen jeolojik oluşumların arasına yapılan merdivenler, kayaları daha yakından görme imkanı sağlıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kent merkezine yakın mesafedeki doğal güzellikleri, daha çok insanın görmesi için dokunuşlarda bulunduklarını söyledi. Kızlar Kayası'nın kentin zengin tarihi ve kültürel gezi rotasına eklenen yeni bir destinasyon olduğunu belirten Kavuş, yeşil bir vadinin yamaçlarında yer alan peribacalarının, gezenlere farklı deneyimler sunduğunu dile getirdi.

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          "ARTIK DAHA UZUN YILLAR İNSAN ELİ DEĞMEDEN GEZİLEBİLECEK"

          Bölgeyi güzelleştirerek turizme kazandırmanın yanında oluşumları koruma hedefleri olduğuna da değinen Kavuş, "Proje öncesinde kayalar, üzerine maalesef yazılar yazılmış, yontulmuş, etrafında kazılar yapılmış haldeydi. Zarar vermeden tahribatı temizlemeye çalıştık. Oluşturduğumuz koruma alanıyla da artık daha uzun yıllar insan eli değmeden gezilebilecek. Çalışmalarımız sadece güzelleştirme amacıyla değil, koruma amaçlı da oldu" diye konuştu.

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          Ziyaretçilerin burada güzel vakit geçirmeleri için sosyal alanlar da oluşturduklarını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

          "Burası bizim için eski sandıktan çıkan çok güzel bir yüzük gibi. Hem peyzaj düzenlemesi yaptık hem de insanların yürüyüş yapabileceği, oturacağı alanlar oluşturduk. Aynı zamanda bir seyir terası oluşturarak, insanların oluşumları görmelerini amaçladık. Buranın çeşitli efsaneleri var ama buraya her gelen misafirimiz kendi efsanesini kendisi yazıyor. Aydınlatma çalışması da yapıldı. Bu sayede gündüz gezenler farklı, akşam gezenler farklı güzellikleri gözlemleyebilecek."

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          "KAPADOKYA'YA GİTMEDEN PERİBACALARINI GÖRDÜK"

          Kızlar Kayası'nı gezmeye gelenlerden Fatma Nur Deveci, oluşumların Kapadokya'yı andırdığını belirterek, "Buranın çok güzel olduğunu ve çevre düzenlemeleri yapıldığını duydum. Kapadokya'ya daha önce hiç gitmemiştim. Burayı gezerek Kapadokya'ya gitmeden peribacalarının nasıl olduğunu görme imkanım oldu" dedi.

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          Ziyaretçilerden Nahide Çelik de Kızlar Kayası'nın, gezmeyi sevenler için çok güzel bir adres olduğunu anlatarak, "Daha önce küçükken bir kere gelmiştim. O zamandan bugüne çok değişmiş. Yapılan çalışmaları çok güzel buldum. Zaten oluşumlar çok güzel. Bundan sonra şehir dışından gelen misafirlerim olursa buraya gezmeye getirebilirim" ifadelerini kullandı.

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