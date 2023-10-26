'Konya'nın peribacaları' Kızlar Kayası

Ziyaretçilerin burada güzel vakit geçirmeleri için sosyal alanlar da oluşturduklarını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Burası bizim için eski sandıktan çıkan çok güzel bir yüzük gibi. Hem peyzaj düzenlemesi yaptık hem de insanların yürüyüş yapabileceği, oturacağı alanlar oluşturduk. Aynı zamanda bir seyir terası oluşturarak, insanların oluşumları görmelerini amaçladık. Buranın çeşitli efsaneleri var ama buraya her gelen misafirimiz kendi efsanesini kendisi yazıyor. Aydınlatma çalışması da yapıldı. Bu sayede gündüz gezenler farklı, akşam gezenler farklı güzellikleri gözlemleyebilecek."