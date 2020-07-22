Konya'nın meşhur Kembos peyniri mağarada olgunlaşıyor

Gökçeyurt Mahallesi'nde, lezzetiyle nam salan "Kembos mağara peyniri", yüzyıllardır aynı yöntemle, derinliği 400 metreyi bulan mağarada saklandıktan sonra sofralardaki yerini alıyor.
Gökçeyurt Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir, AA muhabirine, peyniri soğuk hava deposu olarak da kullanılan mağaraya lezzetlenmesi için bıraktıklarını söyledi.
İlkbaharın gelmesiyle peynir üretimine başladıklarını dile getiren Özdemir, "Baharda çiçek ve kekiklerle otlayan hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri kuzu ve oğlak derilerine dolduran vatandaşlar, muhafaza için 'in' adı verdiğimiz mağaraya bırakıyoruz. Yaklaşık 6 ay sonra mağaradan alınan peynirler, kendine has lezzetiyle kahvaltı sofralarını süslüyor. Tamamen doğal olarak üretilen peynirlerimiz kendine has bir lezzeti alıyor. Mağaramıza bırakılan kışlık peynirler sonbaharda sofralarımızı süsleyecek.” ifadelerini kullandı.
Peynirin 6 ayda mağarada olgunlaştığını belirten Özdemir, “Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirler, bu mağaraya özel salgılanan bakterilerden lezzet alıyor." dedi.
Özdemir, peynirin yanı sıra kirazları da mağarada muhafaza etmeye başladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl denemek amaçlı mağaraya ilk defa kiraz bıraktık. Kirazın sertleşerek daha güzel bir lezzet almış olduğunu gördük. Kirazları kışın satışa sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.
- Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi
Peynir üreticilerinden Haluk Elmalı, "Burada olgunlaşan peynirlerimiz, sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, olmazsa olmazımızdır. Sabah kahvaltılarında in peyniri olmazsa biz kahvaltıya oturmayız." yorumunda bulundu.
Başka mahallede yaşayan ve peynirleri mağaraya getiren Yusuf Kaya da "Her yıl olduğu gibi bu yıl da annemin elleri ile hazırladığı peynirleri, tatlanması için bırakıyoruz. Yaz sezonunda bu mağarada peynirler burada tatlanıyor. Ekim veya kasım aylarında gelip çıkartarak afiyetle yiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!