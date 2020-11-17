Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Konya İl Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlar Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıların yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.