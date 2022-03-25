Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması yönelik soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 9 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken, 3'ünün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.