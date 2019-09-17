Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 'Bylock' soruşturması kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapmasında 10'nu kadın olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontorlünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.