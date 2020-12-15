Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütünün mahrem imamlarından olduğu belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.