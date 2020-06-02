Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf, 3'ü ihraç edilen personel, 2'si ise mahrem imam olduğu belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.