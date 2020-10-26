Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde “mahrem imamlık” yaptıkları iddia edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, şüphelilerden 5’i yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor