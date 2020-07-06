Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 eski askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.