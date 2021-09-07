Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.