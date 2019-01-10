Konya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



DHA'nın haberine göre Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.