Konya merkezli 18 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 21'i muvazzaf ve 8'i meslekten ihraç edilmiş 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.