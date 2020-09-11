Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, okullardan ihraç edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.