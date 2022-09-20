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Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır 2022? Konya KOMEK başvuru ekranı ve branşları

Konya KOMEK başvuruları gün itibariyle başladı. Toplamda 366 branşın yer aldığı Konya KOMEK ile ilgili başvuruların nasıl yapıldığı merak konusu olmuş durumda. Peki, Konya KOMEK başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

20.09.2022 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Konya KOMEK başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Güz dönemi derslerinin 10 Ekim - 29 Ocak tarihleri arasında yapılacağı KOMEK başvuruları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

  • 366 BRANŞ YER ALIYOR

    KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. 

  • Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. 

  • Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

  • KONYA KOMEK BAŞVURU EKRANI

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