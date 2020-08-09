Konya, Karaman ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Konya, Karaman ve Niğde'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Konya ve Karaman'ın güneybatı kesimleri ile Niğde'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.