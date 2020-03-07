Konya İHH, Suriyeliler için İdlib'de konutlar yapacak

AA

Yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye'de rejimin saldırılarından ötürü yerinden, yurdundan olan binlerce kişi zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Yoğun bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yerleşen savaş mağdurları, açlık ve soğuk hava şartlarının yanı sıra barınma problemi de yaşıyor.

- "Bölgede 20 bin konut yapılacak"

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgesine sığınan binlerce savaş mağdurunun çadırlarda zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Halep'in kırsal kesiminden ve İdlib'in güneyinden, rejimin saldırılarından Türkiye sınırına gelenler için barınma sorununu çözmek üzere kampanya başlattıklarını belirten Uysal, şu bilgileri verdi:

"Geçen ay 100 tır inşaat malzemesi göndermeyi planladık. Bugün göndereceğimiz 27 tır briketle 130 ev yapılacak. İdlib'in sınıra yakın yerinde 130 aile için barınma imkanı sunulacak. Bu briket evleri, iki odalı inşa ediyoruz. Bir hafta önce yardımseverlerimizin desteğiyle 220 konutluk malzemenin fonunu İHH'ye göndermiştik. Bugün de 130 konutluk malzeme bölgeye intikal edecek.

Böylelikle 2 bin kişinin barınma sorununu çözmüş olacağız. Konya İHH İnsani Yardım Derneği olarak İdlib'de 350 konut yapacağız. Ustalarımız, sınıra yakın bölgede çalışıyor."

- "Türkiye'nin yeni göç dalgasıyla karşılaşmaması için bu evleri yaptırıyoruz"

Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacının yaşadığını anlatan Uysal, tarih boyunca Türk milletinin yerlerinden ve yurtlarından olan insanlara din, dil ve mezhep gözetmeksizin kapısını açtığını dile getirdi.

Savaş mağdurlarının barınma ihtiyaçlarını gidermenin önemine işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Zalim düşman, kendi insanlarını her gün öldürüyor. Mazlumlarla aynı taraftayız. Biz hem ülkemizdeki hem de sınırın diğer bölümündeki kardeşlerimize yardım etmek zorundayız. Öte yandan, ülkemizin de ekonomik ve sosyal düzenini muhafaza edileceği bir kapasitesi var. Türkiye, alabileceği kadar sığınmacıya ev sahipliği yaptı.

Suriye'nin demografik yapısının değiştirilmesi projesine direnmek ve Türkiye'nin yeni göç dalgasıyla karşılaşmaması için bu evleri yaptırıyoruz. Aslında bu çalışmayla stratejik bir hizmet veriyoruz. Bölgede toplam 20 bin konut yapılacak."