16 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
Konya'da, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Ö. arasında çıkan tartışmada, İ.Ö., tüfekle babasına ateş etti. Özcan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Konya'da olay, Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TÜFEKLE BABASINA ATEŞ ETTİ
İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. tüfekle babasına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KATİL ZANLISI EVLAT GÖZALTINDA
Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.