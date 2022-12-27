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Konya Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Konya Ereğli'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi ve arkadaşı hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 27.12.2022 - 06:13 | Güncelleme: ABONE OL
Konya Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
AA

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selçuk K. ve Mustafa T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ertan C. de Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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