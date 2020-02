Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren ihbar geçen yılın ekim ayı başlarında geldi. İddialara göre iki polis memuru Selçuklu bölgesinde bulunan Fatih Işıklar-Özalkent hattında çalışan minibüs şoförlerinden ceza yazmamaları karşılığında maddi menfaat temin ediyorlardı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanmış olan ve o dönemde henüz 10 gündür görevde olan Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Safra" adını verdiği operasyonu başlattı. Aydın'ın talimatı ile hemen özel bir ekip kuruldu. Rüşvet aldıkları iddia edilen 21 yıllık trafik polisi N.D. ve 22 yıllık polis memuru olan M.K., 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Emniyet Müdürü Aydın'a günlük bilgi aktarıldı. 4 aylık takibin ardından rüşvet aldığı öne sürülen 2 polis memurunun yanı sıra rüşvet verdiği ve aracılık ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

CEZA ALMAMAK İÇİN RÜŞVET VERDİLER

İddialara göre trafik cezası yazılmaması için minibüs hatlarındaki tüm şoförler kendi aralarında aylık 3 ila 5 bin lira para topluyor ve bu parayı belirlenen bir mini markete bırakıyorlardı. Polis memurları N.D. ile M.K. ise o marketten her ay alışveriş yapıyor, bedeli ise toplanan paradan ödeniyordu. Yine iddialara göre her iki polisin ayakkabı, öğle yemeği gibi bazı ihtiyaçları ise minibüs şoförleri tarafından karşılanıyordu. İfade veren bazı şoförlerin olayı doğruladığı, yılbaşında da değeri 150 lira olan 2 hediye paketi hazırlayıp N.D. ve M.K.'ye verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Bununla birlikte polis memurlarına istedikleri her an değeri 50 lira ile 300 lira arasında değişen alkollü içecekler aldıkları, haftada yine aynı marketten 5 paket sigara aldıklarını ifadelerinde beyan ettikleri öğrenildi.

PARA MARKETE POLİS ALIŞVERİŞE

Durakta getir götür işlerini yapan H.İ. ifadesinde "Polis memuru M.K. 3 ya da 4 günde bir durağa gelir yer, içer 5 ya da 6 paket sigarasını bize aldırır, giderdi. Araçlarımıza ceza yazmasınlar diye bir şey diyemezdik. Hatta bu iki polisi bizim şoför arkadaşlarımız şehir dışında eğlence mekânlarına götürür, eğlendirir ve tüm masrafları bizim arkadaşlarımız öderdi. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımızda görüntülerin bile olduğunu duymuştum. Yılbaşında da iki gıda sepeti hazırlandı ve onlara verildi. Bunun dışında pahalı alkoller alır onlara verirdik markalarını onlar söylerdi. Biz ceza yazılmasın diye hepsine katlandık. Ama bu durumdan rahatsız olan arkadaşlarımız vardı. Şikayet edelim derlerdi. Ama cesaret edemezdik. Bu olayların tamamından durak başkanımızın da bilgisi vardı" dediği öğrenildi.

2 POLİS DE AÇIĞA ALINDI

Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan trafik polis memuru N.D. ifadesinde iddiaları reddetti. N.D.'nin teknik takip sonucu rüşvet isterken konuşmalara yansıyan bölümleri ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Hakkında rüşvet iddiası olan polis memuru M.K. ise ifadesinde suçlamaları reddederek "Biz kimseye yaptığı hatadan dolayı göz yummadık, cezası neyse yazdık kanunları uyguladık bu yüzden iftiraya uğradık" dedi. İki polisin, teknik takip sonucu polis tarafından kayda alınan konuşmalarını dinledikten ve fiziki takip sırasında çekilen fotoğrafları gördükten sonra 'da suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Her iki polisin de görevlerinden açığa alındığı ve soruşturmanın tamamlanması ile konunun adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

"SAFRALARI ATACAĞIZ"

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, operasyonla ilgili "Biz gelen ihbarları değerlendirdik. Teknik ve fiziki takibimiz 4 ay sürdü. Sonunda bu iki kişi görevden el çektirildi. Müfettiş talebinde bulundum. Bizim görevimiz halka karşılıksız hizmet etmek. Elbette her kurumda olduğu gibi bizde de böyle çürük elmalar çıkıyor. Biz FETÖ olayında olduğu gibi içimizdeki çürük elmaları temizleyeceğiz. Safraları attık, atmaya devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili kurduğum özel ekip gece gündüz çalıştı. Bir tarafta görevini layıkı ile yerine getirenler bir tarafta menfaat elde etme gayreti içinde olanlar. FETÖ vatana ihanet ederken, bunlar da görevine, üniformasına ihanet edenlerdir. Hainler her zaman hak ettiklerini yaşar" dedi.