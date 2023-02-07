Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hatay'a 200 binin üzerinde ekmek gönderildiği belirtildi.

Karatay Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin sivil toplum kuruluşlarından gelen taleplere göre farklı bölgelere de iletildiği kaydedildi.

Bölgede yaşayan çölyak hastası vatandaşların da unutulmadığı aktarılan açıklamada, bölgeye glütensiz ekmeklerin de gönderildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, deprem bölgesinin ihtiyaç duyacağı ekmeğin yanı sıra her türlü araç, ekipman ve personel desteğinin de devam edeceği bildirildi.