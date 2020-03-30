Konya'daki yerel gazeteler bugün aynı manşetle çıktı: "Evde kal, sağlıkla kal"

Yerel gazeteler, "Evde kal, sağlıkla kal" ve "#evdekaltürkiye", "#evdekalkonya" mesajlarıyla, ilk sayfalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmaya ayırdı.

Yenigün, Konya Postası, Hakimiyet, BBN Haber, Anadolu'da Bugün, Yeni Meram, Yeni Konya, Yeni Haber, Pusula, Merhaba, Konya'nın Sesi gazeteleri bugüne özel aynı manşetle çıktı.

Gazetelerden bazılarında "Bu sayfayı ev ve iş yerlerinize asarak #evdekal kampanyasının daha fazla vatandaşımıza ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz" notu da yer aldı.