Bugün saat 20.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Destanlı Sokaktaki 6 katlı binanın 2'nci katında oturan Ömer Bayram'ın evinde yangın çıktı. Durumu fark eden Ömer Bayram ve 7 aylık hamile eşi Büşra Bayram, alevleri söndürmek istedi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verildi.

Dumanın binayı sarması üzeri mahsur kalan Bayram çifti ile diğer katlarda oturan 8 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği anlaşılan 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma sürüyor.