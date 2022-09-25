İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya - Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi TÜVTÜRK kavşağında, Hakan Koçak idaresindeki otomobil ile Ender O'nun kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada Ender O. ile araçta bulunan Serdar Ü. ve Hakan Koçak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hakan Koçak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.