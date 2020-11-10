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Akşam saatlerinde Ahırlı ilçesi Akkise mahallesi ile Kayasu ilçesi Akören köyü arasındaki dağlık bölgede duyulan patlama sesi panik yarattı. Sosyal medyada uçak yada göktaşı düştüğü iddia edilirken, sesin savaş uçaklarının ses duvarını aşmasıyla oluşan sonik patlama olduğu da öne sürüldü.

KAÇAK DEFİNE AVCILARI TNT PATLATTI

Şahin Şen'in haberine göre kaçak define avcılarının bölgede sık sık TNT patlatarak define aradığı ve korku ve paniğe neden olan sesin yine defineciler tarafından infilak ettirilen bir TNT’den geldiği iddia edildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sesin kaynağına ilişkin bölgede çalışma yaptığı öğrenildi.