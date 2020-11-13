Konya'daki kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi gören Orhan Gürler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyşehir-Akseki kara yolunda 6 Kasım'da, İdris Altok idaresindeki 42 B 2639 plakalı otomobil, Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Orhan Gürler'in kullandığı 42 CJK 61 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Mehmet Durmuş, Mümin Özdil, Rüstem Kaya ve Harun Dinvar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumları ağır olan sürücüler ile Harun Dinvar, Konya'ya sevk edilmişti.