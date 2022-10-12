Konya'daki kazada ağır yaralanan kadından acı haber

Konya'da 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Eslem Ecevitci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 Ekim 2022 günü Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı TIR ile çarpışmış, Ecevitci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi 31 yaşındaki Eslem Ecevitci (31) de yoğun bakım ünitesinde 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde grafiker olarak görev yapan Hasan Basri Ecevitci, belediye önünde düzenlenen tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.