Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Polis ekiplerince belirlenen adresteki iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi, 'Zehirli madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 8,5 kilo toz, 2 kilo sıvı deterjan, 2 kilo deterjan yapımında kullanılan tuz, 223 kilo sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.