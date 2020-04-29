Konya'daki iki caminin ayakkabılıkları "hayır reyonu"na dönüştürüldü

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için iki caminin ayakkabılıkları gıda reyonuna dönüştürüldü.
Mevlader Derneği, Konya İl Müftülüğü ve Selçuklu İlçe Müftülüğü öncülüğünde "İmkanı olan getirsin ihtiyacı olan götürsün" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Adnan Menderes ve Yıldırım Beyazıt Camilerinin ayakkabılıkları, hayır reyonu haline getirildi.
Camilerin ayakkabılıklarına yerleştirilen gıda malzemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine sunuldu.
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Adnan Menderes Camisi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, hayır çarşıları ile "Sadaka taşı" geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.
Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Poçanoğlu, "Camilerimiz şu anda her ne kadar ibadete açık olsa da cemaat ile ibadete kapalı durumdadır. Bu sebeple ilimizin birçok yerindeki camilerimizde ayakkabılıkları, evinde fazlası olanın getireceği, ihtiyacı olanların da alıp götürebileceği bir hayır çarşısına dönüştürüyoruz." dedi.
Poçanoğlu, bu zorlu süreçte hayırsever vatandaşları zekatları, sadakaları ve hayırlarıyla kampanyaya davet ederek "Zira ramazan ayı, bereket ve rahmet ayıdır. Böyle bir çalışmanın belaları savacağına, hastalıkların şifa bulmasına vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber de nakdi ve gıda yardımlarının devam ettiğini belirterek "Selçuklu İlçe Müftülüğümüze bağlı din görevlileri ile iki bin ailemizi ziyaret ettik. Gıda yardımlarının yanı sıra 700 bin lira nakdi yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.
Mevlader Derneği Basın Sözcüsü Maziyetullah Kulu Oğuz ise projeyle ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı amaçladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bunu da insanın insana ulaşması şeklinde değil de camiden halka ulaşması şeklinde yapıyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz mahçup duruma düşmemektedir. Bu iyiliğin, halka halka tüm ilimize yayılmasını amaçlıyoruz. Şu anda pilot olarak bu uygulamaya Adnan Menderes Camisi ile Yıldırım Beyazıt Camisi'nde başladık. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle hayır köprüsü oluşturan camilerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz."
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