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Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve milattan önce 13'üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

04.09.2021 - 12:14 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Beyşehir'in uğrak tarihi mekanlarından, 2014'te UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne Hitit Kutsal Su Tapınağı olarak dahil edilen anıt, bugüne dek fonksiyonunu yitirmeden ayakta kalabilme özelliğiyle dikkati çekiyor.

     

  • AA'nın haberine göre Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, tarihi mekanın dönemin su tesisatı ve su teknolojisi konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi. Büyükkafalı, anıtın tarihi ve mimarisine ilişkin şu bilgileri verdi:

     

  • "Bu anıt, yapımı esnasında kullanılan teknoloji ve sanatkarlık anlamında günümüze ulaşan çok nadide bir yapıttır. Hititler'in suya verdiği önemi de göstermektedir. O dönemde yapılan anıt için bir çeşit su tasarrufu, bir çeşit baraj da denilebilir. Atalarına taptıklarını gösteren, taşları oyarak yaptıkları bu güzel anıt, bir cazibe merkezi olduğu için yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra biz doğaseverlerin de çok ilgisini çekiyor. Misafirlerimizi ve doğa yürüyüşçülerimizi de sık sık getirdiğimiz bir alan. Yaşanan kuraklığa rağmen suyunun hala akıyor olması da çok güzel. Bu sene suyu biraz azalsa da Beyşehir Gölü'nün endemik bazı balıklarına da yaşam alanı durumunda. İnşallah, bu balıkların nesli tükenmez."

     

  • "HAYRETLER UYANDIRIYOR"

    Ziyaretçilerden Osman Bardakçı, ailesiyle birlikte geldiği Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret edip gölde tekne turuna katıldıklarını söyledi.

    Eflatunpınar'ı da görmek istediklerini kaydeden Bardakçı, "İlk defa ziyaret ediyoruz ama gördük ki güzel bir yermiş. Hititler'den kaldığı yazıyor tarihte. Tarihe meraklıyımdır ve bu yüzden 'Araştırma yapalım, gezelim' diye geldik. İçindeki balıkları, doğallığı, bu büyük taşların ve heykellerin o dönemden taşınması, buraya nasıl geldiği, insanların aklında soru işaretleri yaratıyor, hayretler uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

     

  • ABD'den Beyşehir'e ailesiyle tatil yapmaya geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Mehmet Ertürk de fırsat buldukça ülkenin kültürel mirası ve doğal mekanlarını gezmeye çalıştıklarını belirtti. Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'na anne ve babasının tavsiyesi üzerine geldiğini ve hayran kaldıklarını dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

     

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