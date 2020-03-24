Konya'daki firmanın "yoğun bakım yatakları"na Avrupalı ilgisi

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'daki "yoğun bakım ünitesi" yatağı üreten firma, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını sonrası aylık üretimini üçe katladı.Geçen yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için üretimini günde üç vardiyaya çıkardı.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çimen, AA muhabirine, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 vakalarının artması ve buna bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin ardından insanların daha tedbirli olması gerektiğini ifade ederek, devletin ve Türk halkının alacağı tedbirlerle bu olayın da üstesinden geleceğini söyledi.
Çimen, Kovid-19 salgını sonrası bazı Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "Keşke bu yataklara hiç ihtiyaç olmasa ama maalesef bu koronavirüs salgını sonrası çok fazla talep geliyor. Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katar ve Kuveyt'ten yoğun talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
- Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai
Geçen hafta İngiltere'den yeni bir yüklü bir sipariş aldıklarını belirten Çimen, "Daha önce tek vardiya olarak çalışıyorduk şu anda arkadaşlarımızın özverisi ile üç vardiya olarak çalışıyoruz. Normal üretim kapasitemiz aylık 800 yataktı, şu anda ayda 2 bin civarında yatak üretiyoruz." dedi.
Kendilerini de birer sağlık sektörü çalışanı olarak tanımlayan Çimen, fabrikalarında çalışan işçiler için üst düzey sağlık tedbirleri aldıklarını, düzenli olarak tüm işçilerin ateşlerinin ölçüldüğünü, çalışanların maske kullandığını ve dezenfeksiyon konusunda fabrikaya hassas bir prosedür koyduklarını belirtti.
- "Türkiye'de hasta yatağı sıkıntısı yok"
Türkiye'nin sağlık alanında bir yatak sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Zeki Çimen, son yıllarda devletin şehir hastaneleri inşası ile çok büyük sağlık yatırımları gerçekleştirdiğini, ihtiyaç durumunda üretim bandını hızla yerli talebe kaydırarak ülkeyi asla yataksız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!