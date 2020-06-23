Konya'daki Çamlık mağaraları doğaseverleri hayran bırakıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün korumasındaki Çamlık Mağaraları Tabiat Alanı'ndaki çok sayıda mağara turizme kazandırılırken, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği de son yıllarda artan yoğun ilgi üzerine doğa ve treeking tutkunları için bu bölgeye geziler düzenliyor.
Güzergah üzerindeki parkurlarda doğada yürüyüş yapan doğaseverler, mağaralara olan hayranlığını gizleyemiyor.
Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir ve Derebucak gibi ilçelerdeki doğal güzellikleri ve tarihi yerleri tanıtmak için doğa yürüyüşleri düzenlediklerini belirtti.
Çamlık Mağaraları Tabiat Alanı'nın doğal güzelliğiyle ilgi çeken yerlerin başında geldiğini aktaran Büyükkafalı, Çamlık bölgesinde bazıları "in" şeklinde olan mağaralardan su aktığını söyledi.
Bu mağaraları herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Büyükkafalı, şunları kaydetti:
"Bizler de düzenlediğimiz etkinliklerle parkur değişiklikleri yaparak mağaraları katılımcılarımıza göstermeye çalışıyoruz. Burada Körükini, Döllükini, Devrekini, Suluin ve Balatini gibi bazıları dünyaca bilinen ve tanınan ünlü mağaralar var. Özellikle Balatini Mağarası'nın giriş ve çıkış noktaları var. İçerisine girenler metrelerce yükseklikteki çıkışından o bölgenin muhteşem güzelliklerini görme imkanı da bulabiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bu mağaralara ilişkin halen yürüttüğü bir projesi var. Hayata geçirilecek bu proje ile bu mağaralara olan ilginin daha çok artacağını, daha çok bu bölgenin tanınacağını düşünüyorum."
- Doğaseverler Çamlık mağaralarına hayran
Amatör fotoğrafçı Mustafa Yiğit de Çamlık'taki mağaralara düzenlenen etkinlikler sayesinde gelebildiğini belirterek, bölgenin daha çok tanıtılmasını istediğini söyledi.
Doğa tutkunu Yasemin Akkubak ise uzun süredir Ankara'da yaşadığını, Konya'ya geldiğinde bu kadar güzel yerlerin olabileceğini bilmediğini vurgulayarak, "Burası yeni keşif rotamız ve çok eğleniyoruz. Güzel bir gezi oldu. Koronavirüsten kaçmak için 3-5 kişilik gruplarla böyle doğal alanlara gelinebilir. Herkese tavsiye ederim." dedi.
Doğasever Gülgün Bata da Konyalı olmasına rağmen buradaki mağaraları daha önce hiç görmediğini belirterek, iyi bir tanıtımla bu bölgenin ziyaretçi ilgisi açısından da daha iyi noktalara gelebileceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!