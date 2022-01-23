Konya'da yolcular otogarda sabahladı

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Zafer Samancı'nın haberine göre, Türkiye genelinde beklenen yoğun kar yağışı dün Konya'da etkisini gösterdi. Saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrasında kısa sürede tüm şehir beyaza büründü.

Karaman yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilk güzergah oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Müdürlüğü, ekip sayılarını artırdı. Başka illere gitmek üzere Konya şehir otobüs terminaline gelen vatandaşlar, kar yağışı yüzünden yolların kapandığını ve yol açma çalışmalarının devam ettiği haberini terminal görevlilerinden aldı.

Saat 23.00 sıralarında ise Konya'dan diğer kentlere bağlanan tüm yolların kar nedeniyle ulaşıma kapandığı ve araçların çıkışına izin verilmediği haberi geldi. Başka illere gitmek üzere terminale gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi geceyi terminalde geçirdi. Bunlara bir de başka illerden gelen ve otogardan çıkmalarına izin verilmeyen aktarmalı otobüsler eklenince sayı yükseldi. Kimi vatandaşlar ise otobüslerden inmeyerek geceyi araçlarda geçirdi.

Konya ile Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar arasında ulaşımın sağlandığı yollarda halen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Araçların yola çıkmalarına izin verilmiyor. Yol açma çalışmaları devam ediyor.