Konya'da yol kenarındaki vahşette kimlikler belli oldu

DHA

Konya'nın Kulu ilçesinde yakılmış cansız bedenleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu.

Konya-Ankara kara yolu 125'inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, dün sabah naylona sarılıp yakılmış 2 cansız beden bulundu. İhbarla gelip, çevrede inceleme yapan ekipler, cansız bedenleri Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Turgay Gök

İncelemede, cansız bedenlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e (36) ait olduğu belirlendi. Diğer cansız bedenin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Cesedin N.Ş.'ye ait olup, olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.

Bu arada jandarma, 2 kişinin Ankara'da öldürülüp cesetlerin bölgeye getirilerek yol kenarında yakıldığı üzerinde duruyor.