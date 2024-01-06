Konya'da yeni bitki türü tespit edildi

"BİZİ ONURLANDIRDILAR"

Yeni bitki türünün bilime kazandırılmasından mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Fulya Öztaş, "Konya´nın çevresindeki yüksek dağların doruklarında, mayıs sonlarında çiçek açan bir bitki. Oldukça görkemli güzel bir görüntüye sahip. Bu çiçeğe 1570 rakımlı bir tepede rastladık. Botanikçi akademisyenlerden fikir alışverişinde bulunduk. Çalışmalar sonucunda yeni bir tür olduğu ortaya çıktı ve bu türe de bizim soyadımızı verdiler, bizi onurlandırdılar. Sonra saygın bir bilim dergisinde makalesi yayınlanarak literatüre kazandırılmış oldu" dedi.